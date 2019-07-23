تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مزمع للبنك المركزي الأميركي الأسبوع القادم.



وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 15ر1415 دولارا للأوقية كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 8ر0 بالمئة إلى 40ر1415 دولارا.



وارتفع مؤشر الدولار 2ر0 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا ما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 8ر0 بالمئة إلى 21ر16 دولارا للأوقية وكذلك تراجع البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 50ر838 دولارا كما نزل البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 90ر1519 دولارا للأوقية.



