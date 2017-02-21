تدمير 8 آليات لإرهابيي “داعش” بدير الزور ومستودعي سيارات مفخخة لإرهابيي “جبهة النصرة” بريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم على محاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري في مدينة دير الزور.



وتركزت العمليات على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” في معبر الحويقة القريب من نادي المهندسين على الضفة الشمالية للجسر المعلق الذي دمره الإرهابيون في أيار عام 2013.



وأسفرت العمليات عن تدمير 8 آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.



وكانت حامية مطار دير الزور العسكري أسقطت أمس طائرة استطلاع صغيرة مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” بينما دمرت وحدة من الجيش تحصينات وتجمعات للتنظيم التكفيري في محيط المقابر ومنطقة الحراج بقرية الحسينية بالريف الشمالي.



- كما نفذت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب.



ففي ريف إدلب الجنوبي دمر الطيران الحربي مستودعين يحويان سيارات مفخخة معدة للتفجير وأسلحة في مزرعة التلاوي في ناحية خان شيخون الواقعة جنوب مدينة ادلب بنحو 70كم.



وإلى الجنوب من بلدة خان شيخون نفذ الطيران الحربي غارة على تجمع للإرهابيين أسفر عن إعطاب سيارة بيك اب واصابة خمسة منهم.



وأدت عمليات الجيش على تجمعات وتحصينات الارهابيين في قرى وبلدات بريف حماة الشمالي إلى إيقاع اصابات مباشرة في صفوفهم بقرية الأربعين ومقتل القيادي في تنظيم جبهة النصرة الارهابي المدعو “أحمد مصطفى عيسى” في بلدة كفرزيتا والإرهابي “خالد اللطمين” من تجمع ما يسمى “كتائب العزة” في بلدة اللطامنة.



وأدت العمليات إلى تدمير مقر لإرهابيي ما يسمى “جند الأقصى ” في قرية مورك ومقتل أحد أفراده وإصابة 3 آخرين.



ويضم ما يسمى تنظيم “جند الأقصى” المنتشر في ريفي حماة وإدلب المئات من المرتزقة الأجانب وكان يعرف سابقا باسم “سرايا القدس” وتم تأسيسه من قبل الإرهابي القطري المدعو”أبو عبد العزيز القطري”.



ودمر الطيران الحربي أمس مستودع اسلحة وذخيرة و6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة ودبابة وجرافة لإرهابيي “داعش” وقضى على 37 من إرهابييه في قريتي سوحا وحمادي وعلى محور عقيربات /القساطل بريف حماة الشرقي .

سانا