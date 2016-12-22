تدمير مقرين للإرهابيين بدرعا والقضاء على آخرين بينهم سعوديون بريف حمص

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مركزة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيين من “أحرار الشام” وتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشمالي.



وفي حمص إلى أن الرمايات النارية التي نفذتها مدفعية الجيش العربي السوري ظهر اليوم أسفرت عن “مقتل العديد من إرهابيي “احرار الشام” وتنظيم جبهة النصرة وتدمير 7 آليات مركب على 3 منها رشاشات ثقيلة”.



من بين القتلى “الإرهابيين السعوديين “محمد هزاع العنزي” و”مطشر الدوسري” اضافة الى الارهابيين “عمر الجمعة” و “فاروق جوخدار” و “أحمد العليوي” و “مصطفى ديبة”.



وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من ارهابيي “جبهة النصرة” و”داعش” ودمرت لهم آليات ودبابتين وعربة مصفحة فى الرستن التحتانى وكيسين ومزارع أبو العز والسعن الاسود وتير معلة بريف حمص الشمالي وعلى اتجاه علب -التياس شرق المحطة الرابعة بالريف الشرقي.



- كما نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية دقيقة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي في محيط بلدة النعيمة نحو 4 كم شرق مدينة درعا.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “دمرت مقرين وعددا من الآليات بعضها مزودة برشاشات للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد منهم في رمايات دقيقة على تجمعاهم ونقاط تحصنهم في محيط بلدة النعيمة”.



ودمرت وحدة من الجيش العربي السوري 10 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقها ارهابيو تنظيم جبهة النصرة المتحصنون في بلدة النعيمة باتجاه منازل الأهالي في مدينة درعا في حين دمرت وحدة من الجيش تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية غرب مفرق بلدة أم المياذن نحو 10 كم شرق مدينة درعا.



وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة تنظيمات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يقدم لها الدعم اللوجستي ويداوي الإرهابيين المصابين في مشافيه.

سانا