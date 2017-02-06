تدمير مقرات وآليات لـ“داعش” بريفي دمشق وحمص والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم في دير الزور

دمر الطيران الحربي السوري آليات لإرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في غارات على تجمعاتهم في أقصى ريف دمشق الشرقي عند أطراف البادية.



وذكر مصدر عسكري أن “سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ غارات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في تل دكوة ومحيطه بريف دمشق الشرقي ما أسفر عن تدمير عدد من سيارات البيك أب والشاحنات والقضاء على عدد من الإرهابيين”.



وأحكمت وحدات من الجيش أمس الأول السيطرة على عدة نقاط شرق مطار السين منها منصور1 ومنصور2 ونقطة الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين في حين دمرت برمايات دقيقة دبابة وعربة مدرعة و4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة وقضت على عدد من إرهابيي “داعش” في مزرعة الاماراتي شرق المطار.



وينفذ الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية مكثفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق امداده عبر البادية.



- كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات جوية على تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي “دمر مقرات وآليات لإرهابيي تنظيم “داعش” في غارات على تجمع ومحور تحرك لهم شرق حقل حيان” بريف مدينة تدمر الشمالي الغربي.



واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس السيطرة على قريتي البيضة الشرقية والغربية شرق المحطة الرابعة لنقل النفط على اتجاه بيارات وقضت على العديد من إرهابيي “داعش” ودمرت آلياتهم على اتجاه حقل المهر للنفط بريف تدمر الشمالي الغربي.



- وقضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة شارك فيها سلاحا الجو والمدفعية على أوكارهم ومحاور تحركهم في محيط مدينة دير الزور.



ونفذ الطيران الحربي خلال الليلة الماضية غارات جوية على مواقع وتحركات ونقاط تحصين لتنظيم “داعش” في محيط المطار أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابييه.



ووجه سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري رمايات مكثفة على تجمعات لإرهابيي “داعش” في محيط لواء التأمين الالكتروني والمقابر وسرية جنيد بمحيط المدينة ما أدى إلى تدمير العديد من آلياتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.



وأحبطت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مساء أمس هجوما لإرهابيي “داعش” في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الالكتروني بدير الزور وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

سانا