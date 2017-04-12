تدمير مقرات لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” والقضاء على العديد منهم بدير الزور ودرعا البلد وريفي دمشق وحمص

أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قضت على 8 إرهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت عربة لهم في دير الزور.



كما أوضح المصدر العسكري أن وحدة من الجيش قضت على عشرات الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة ودمرت أسلحتهم وآلياتهم في منطقة درعا البلد.



ونفذت وحدة من الجيش عملية نوعية على تجمع وتحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أقصى ريف دمشق الشرقي.



وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمع لتنظيم “داعش” في كسارة عز الدين في منطقة الضمير بالريف الشرقي ما أسفر عن “القضاء على 7 ارهابيين وتدمير دشمة رشاش كانت تتحصن فيها مجموعات إرهابية من التنظيم التكفيري”.



ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من القلمون الشرقي والبادية السورية خطوط إمداد ومركز انطلاق لشن هجمات واعتداءات على نقاط عسكرية وبعض المناطق السكنية المجاورة.



- كما وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضربات مكثفة على تجمعات وخطوط إمداد لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية بريفي حمص الشرقي والشمالي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “دمرت في عمليات نوعية أوكارا وآليات بعضها مزود برشاش ثقيل لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه في قرية المشيرفة الجنوبية ومنطقة الباردة وجنوب مدينة تدمر وشرق مدينة القريتين” بالريف الشرقي.



وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس على جبل الأبتر وعدد من التلال المحيطة به التي حولها تنظيم “داعش” إلى منطلق لشن هجماته الإرهابية على المنطقة وتخزين الاسلحة والذخيرة والاحتماء من ضربات الطيران الحربى والمروحى للجيش العربى السوري.



وفي الريف الشمالي أشار المصدر العسكري إلى “سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وتدمير أسلحة وآليات لهم خلال رمايات مركزة نفذتها وحدات من الجيش على تجمعاتهم وتحركاتهم في قرية برج قاعي ومحيط مدينة الرستن وجنوب غرب بلدة تلبيسة”.



وتنتشر في ريف حمص الشمالي تنظيمات إرهابية تكفيرية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة من بينها ما يسمى “فيلق حمص” و”أحرار الشام” و”كتائب الفاروق” حيث تعتدي على الأهالي وتصادر أرزاقهم تحت مسميات ظلامية تتناقض مع القيم الإنسانية.

سانا