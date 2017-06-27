تدمير مقرات لإرهابيي “داعش” وإيقاع العديد منهم قتلى ومصابين في دير الزور وريفها

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال الساعات القليلة الماضية تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.



وأوقع الطيران الحربي غارات جوية ليلية قتلى ومصابين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء الحويقة والمطار القديم والعرفي.



واشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في محيط حي الرشدية ما أدى إلى مقتل 5 إرهابيين وإصابة آخرين وذلك بالتزامن مع تدمير مدفعية الجيش تجمعات للتنظيم الإرهابي في محيط المقابر والحويقة والفوج 137 وقرية البغيلية.



وسقط قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل في ضربات جوية على مناطق انتشارهم وأوكارهم شرق معمل الورق وحويجة المريعية وفي قرية البوليل بالريف الشرقي.



وقضت وحدات من الجيش أمس على 18 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربة مدرعة وعربتين مزودتين برشاشين ثقيلين في محيط منطقتي المقابر والبانوراما ومحيط الفوج 137 وحي الرشدية في مدينة دير الزور ومحيطها.

سانا