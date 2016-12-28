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تدمير مقر لـ“أحرار الشام” وسيارة مزودة برشاش ثقيل في قرية أم شرشوح بريف حمص

وجهت وحدة من الجيش العربي  السوري صباح اليوم رمايات مدفعية مركزة على مقرات وخطوط إمداد لإرهابيي “أحرار الشام” في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي.

وأسفرت الرمايات المدفعية عن “القضاء على العديد من إرهابيي “أحرار الشام” المرتبط بالنظام السعودي من بينهم موسى اكرم وخالد محمد الجبل واحمد صالح تركي.

وأدت الرمايات إلى “تدمير أحد مقرات الإرهابيين وسيارة دفع رباعي مركب عليها رشاش ثقيل وقاعدة إطلاق هاون”.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس أعدادا كبيرة من القتلى بين إرهابيي تنظيم داعش شرق المحطة الرابعة وفي منطقة بئر الفواعرة بريف تدمر الغربي.

سانا

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