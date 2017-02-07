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تدمير مقر لإرهابيي “داعش” في قرية المشيرفة الشمالية بريف حمص

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارة جوية على تحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي “قضى على عدد من إرهابيي “داعش” ودمر لهم مقرا في غارة على تحصيناتهم بقرية المشيرفة الشمالية” التابعة لمنطقة المخرم بريف حمص الشرقي.

ودمر سلاح الجو أمس مقرات وآليات لإرهابيي تنظيم “داعش” في غارات على تجمع ومحور تحرك لهم شرق حقل حيان بريف مدينة تدمر الشمالي الغربي في حين قضت وحدة من الجيش على أعداد من ارهابيي التنظيم التكفيري ودمرت لهم عربة مصفحة وسيارة بيك اب مزودة برشاش في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر بنحو 10 كم بريف حمص الشرقي.

سانا

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