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تدمير مقر قيادة لإرهابيي “النصرة” في درعا البلد والقضاء على عدد من إرهابيي “داعش” في منطقة المقابر بدير الزور

أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش العربي السوري دمرت مقر قيادة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على أطراف حي المنشية بدرعا البلد.

ونفذت وحدة من الجيش العربي السوري عملية نوعية على محاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.

وأسفرت العملية  عن تدمير إحدى آليات التنظيم التكفيري مقتل وإصابة عدد من إرهابييه في سرية جنيد بمنطقة المقابر.

ودمرت وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي أمس تجمعات ومقرات وزوارق لتنظيم “داعش” في أحياء الحميدية والعرضى والموظفين والرشدية وعند دوار الحلبية وفي مدينة الميادين فى محيط قريتى الصبحة والمريعية والبغيلية بريف دير الزور.

سانا

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