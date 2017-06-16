تدمير مستودع ذخيرة وتحصينات ل “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور ومحيطها

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” على عدة محاور في دير الزور ومحيطها وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وتصدت وحدة من الجيش العربي السوري الليلة الماضية لهجوم مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” على تل البروك ودمرت العديد من آلياتهم في محيط جسر الرقة شمال غرب المدينة.



وتأكد مقتل عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري بضربات لسلاح المدفعية على تحركاتهم قرب المدرسة وفيلات العظم في محيط البانوراما واحياء الحويقة والرشدية والمطار القديم وتل بروك والبغيلية.



وبالتزامن مع العمليات البرية نفذ الطيران الحربي السوري غارات مركزة على تجمعات إرهابيي “داعش” ومقراتهم في قريتي حطلة ومراط بالريف الشرقي أدت إلى اشتعال النيران في أحد مقراتهم في مراط ترافق مع حدوث انفجارات متتالية تبين لاحقا أنها نتيجة تدمير مستودع كبيرة للذخيرة.



وطالت غارات الطيران الحربي أوكارا لإرهابيي “داعش” في حويجة صكر والبانوراما والثردة في محيط المدينة وأدت إلى ايقاع العديد منهم قتلى ومصابين.



ودمر سلاحا الجو والمدفعية في الجيش أمس مقرات وتحصينات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية فى محيط البانوراما والمطار والمقابر والثردة وأحياء العمال والمطار القديم والحويقة والرشدية وبادية التيم وحويجة صكر ومحيط تلة بروك وفي قرية مراط بالريف الغربي.

سانا