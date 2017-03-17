تدمير عربات مفخخة ل “داعش” بمدينة دير الزور ومحيطها

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد الطيران الحربي 5 عربات مفخخة و11 آلية مزودة برشاشات مختلفة وزورقا ودبابة لإرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات حماية مطار دير الزور بإسناد الطيران الحربي نفذت ضربات ورمايات مدفعية ضد محاور تحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” واحبطت خلالها محاولات تسللهم في محيط المطار ودمرت دبابة و8 عربات مزودة برشاشات وعربتين مفخختين على سور لواء التأمين وعربتين مفخختين على اتجاه منطقة المعامل وقضت على عشرات الإرهابيين”.



وعلى الاطراف الجنوبية الغربية للمدينة لفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعات إرهابية تابعة للتنظيم التكفيري “احبطت خلالها محاولة تسللها إلى محيط الفوج 137 مشاة بدير الزور وقضت على 10 إرهابيين ودمرت لهم عربة مزودة برشاش 23 مم”.



وأضاف المصدر: إن رمايات دقيقة على زورق كان يقل إرهابيين حاولوا التسلل من اتجاه السرير النهري في منطقة البغيلية – مشفى القلب المفتوح أسفرت عن تدميره والقضاء على من فيه من الإرهابيين.



ونفذت وحدة من الجيش رمايات نارية دقيقة على تحصينات ونقاط تسلل إرهابيي “داعش” في محيط لواء التأمين “أسفرت عن تدمير عربتين احداهما مفخخة والقضاء على عدد منهم”.



كما تم تدمير عربة مزودة برشاش 23 مم وتحصينات للإرهابيين التكفيريين في رمايات من سلاح المدفعية على تجمعاتهم في حيي المطار القديم والحميدية والحديقة المركزية.



ودمرت وحدات من الجيش أمس 3 دشم لتنظيم “داعش” جنوب الفوج 137 على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة وقضت على إعداد من إرهابييه في رمايات بسلاح المدفعية على محاور تحركهم في محيط مطار دير الزور ومناطق الثردة والمكبات والمقابر وتلة علوش.

سانا