تدمير طائرتي استطلاع لإرهابيي“داعش”في دير الزور وتوسيع نطاق السيطرة في منطقة التيفور بريف حمص

وسعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي نطاق سيطرتها في منطقة التيفور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط.



وسيطرت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبمساندة من الطيران والمدفعية سيطرت على بئر ابو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة ب 10 كم بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.



وقام عناصر الجيش بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة وبدؤءوا بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين باتجاه عمق البادية.



واستعادت وحدة من الجيش السيطرة على عدد من التلال الحاكمة شرق المحطة الرابعة بنحو10 كم بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وفرضت وحدات الجيش أمس سيطرتها على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس فى منطقة تدمر وتابعت عملياتها العسكرية ومطاردة إرهابيي التنظيم التكفيري باتجاه مفرق جحار.



وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة منذ مطلع الشهر الجاري عمليات عسكرية لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من ريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على آبار النفط ومناجم الفوسفات ومدينة تدمر.



- كما دمرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة وبتغطية من سلاح الجو طائرتي استطلاع وتجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور وريفها.



وفي دير الزور نفذت وحدة من الجيش والقوات الرديفة عملية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور سيطرت خلالها على نقاط جديدة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين.



إلى ذلك قصفت وحدة من الجيش تجمع آليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة ما أسفر عن تدميره”.



ودمرت وحدات من الجيش طائرتي استطلاع مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لإرهابيي تنظيم داعش فوق منطقة المقابر ومدفعا عيار 57 مم في محيط جبل الثردة جنوب مدينة دير الزور.



ومرت الغارات الجوية للطيران الحربي عددا من الآليات للتنظيم التكفيري في قريتي الصالحية والبغيلية وحيي المهندسين والعمال وأوقعت العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.



وفي سياق متصل ألقت طائرات الشحن الروسية 26 مظلة تحمل مساعدات غذائية وانسانية للأحياء السكنية المحاصرة في دير الزور حيث قام الهلال الأحمر العربي السوري باستلامها وتوزيعها على الأهالي.



ويتعرض الأهالي في مدينة دير الزور للحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي يمنع وصول المواد الغذائية عبر الطرق البرية إلى المدينة في حين يقوم الطيران السوري والروسي بإلقاء المساعدات جوا عبر المظلات ليصار إلى توزيعها على الأهالي بإشراف الجهات المعنية في المحافظة والهلال الأحمر.

سانا