تدمير طائرة مسيرة محملة بالقنابل لتنظيم “داعش” بدير الزور والقضاء على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” بدرعا البلد

كثفت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي عملياتها ضد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.



ونفذ سلاح الجو سلسلة غارات على مقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرى الجنينة والحسينية وعياش والبغيلية وإحياء الصناعة والحميدية وخسارات والكنامات ومحيط منطقة البانوراما ما أسفر عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوفه.



وخاضت وحدة من الجيش العربي السوري اشتباكات متقطعة مع مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي في قطاع التنمية على الأطراف الغربية من مدينة دير الزور أدت إلى مقتل 9 إرهابيين على الأقل وإصابة آخرين.



وأسقطت وحدة من الجيش طائرة مسيرة ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” الإرهابي فوق منطقة هرابش ما أدى إلى تدميرها بالكامل مشيرا إلى أن مدفعية الجيش دمرت تجمعات للتنظيم التكفيري في محيط منطقة البانوراما ودوار البانوراما وحي العمال وقرية البغيلية بالريف الغربي.



وقتل وأصيب العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم 4 من جنسيات اجنبية بضربات نفذها سلاح الجو على أوكارهم ومحاور تحركهم في قرى عياش والجنينة والحصان ومحيط الصوامع على طريق دير الزور الحسكة.



وكانت وحدات من الجيش قضت أمس على 11 إرهابيا من تنظيم “داعش” في محيط حي الجبيلة وقطاع التنمية وقرب منطقة المقابر.



وقصف تنظيم “داعش” الإرهابي أحياء دير الزور المحاصرة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بأضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وارتقى أمس الأول شهيدان وأصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقعت أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة جراء استهداف إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف الصاروخية حي القصور السكني.



ونفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات وخطوط إمداد لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في منطقتي درعا البلد واللجاة.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات نوعية على أوكار وتحركات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المرتبط بالعدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد ومحيطها وفي قرية المدورة بمنطقة اللجاة الواقعة في ريفي درعا والسويداء.



ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على أكثر من 12 إرهابياً وإصابة آخرين وتدمير سيارة قاطرة”.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس عشرات القتلى بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة ودمرت لهم قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع في قرية مليحة العطش ومنطقة درعا البلد وفي تلول سلمان بريف السويداء الشمالي الشرقي.

سانا