تدمير تحصينات وآليات لـ“داعش” والقضاء على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية في دير الزور

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي “داعش” في مدينة دير الزور ومحيطها.



ودمر الطيران الحربي دشماً وتحصينات وآليات لإرهابيي “داعش” وقضى على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية في غارات على تحصيناتهم وتجمعاتهم ونقاط إمدادهم في محيط الفوج 137 وسرية جنيد ومنطقة الكرفانات والعرفي ومعبر الجفرة والزراعة ودوار الحلبية والحسينية والحويقة.



ودمرت وحدات من الجيش أمس في رمايات مدفعية مقرات وتحصينات للتنظيم التكفيري وأوقعت أعداداً من إرهابييه بين قتيل ومصاب في محيط كل من البانوراما وجسر البانوراما وشركة الكهرباء ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وفى حي العمال وحويجة صكر وقرية البغيلية.



وقالت مصادر أهلية إن 6 إرهابيين من “داعش” قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانوا يعدونها في أحد أوكارهم في بلدة بقرص فوقاني في منطقة الميادين بالريف الشرقي للمحافظة.



وبينت المصادر وجود حالة من التوتر الشديد بين ما يسمى الأمنيين والشرطة الإسلامية التابعين للتنظيم التكفيري في معظم مناطق الريف الغربي لدير الزور إثر اعتقال أحد كبار قيادات التنظيم المدعو “موسى الحسن” حيث عمد أتباعه إلى مداهمة مقر “الشرطة” وقتل إرهابي وأسر آخر.



وأضافت المصادر إنه بعد التقدم الذي حققه الجيش العربي السوري والقوى الحليفة على الأرض خلال الأيام القليلة الماضية أثناء عملياتهم على تجمعات ومحاور تنظيم داعش في عمق البادية وسيطرتهم على عدد من النقاط والتلال المشرفة على منطقة حميمة على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور يقوم تنظيم داعش الإرهابي بنقل معداته الثقيلة والدبابات والمدافع من منطقة الحزام الأخضر المحيط بمدينة البوكمال إلى داخل الأحياء السكنية في المدينة في حين يبني سواتر ترابية وتحصينات في مدينة الميادين ويعمل على تجهيز سراديب وحفر الشارع الرئيسي في المدينة وتفخيخه.

المصدر: سانا