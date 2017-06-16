تدمير تحصينات لتنظيم “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه في دير الزور

كثفت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور ضرباتها على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في المدينة ومحيطها.



وقصف سلاحي الجو والمدفعية في الجيش مقرات وتحصينات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط البانوراما والمطار والمقابر والثردة وأحياء العمال والمطار القديم والحويقة والرشدية وبادية التيم وحويجة صكر ومحيط تلة بروك وفي قرية مراط بالريف الغربي.



وأدى القصف إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف التنظيم التكفيري.



واشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية والعواصف الغبارية والهجوم على نقاط عسكرية في محور منطقة البانوراما وحيي الرشدية والحويقة بمدينة دير الزور ما أسفر عن تكبيد تلك المجموعات خسائر بالأفراد والعتاد.



وتعرضت مدينة دير الزور ظهر أمس لعاصفة غبارية شديدة تسببت بحجب الرؤية وحولت الأجواء إلى شبه مظلمة.



ودمرت وحدات من الجيش أمس دبابة ومستودع أسلحة لتنظيم “داعش” الإرهابي وقضت على 13 إرهابيا في محيط البانوراما التنمية وفي منطقة المقابر وحي الحميدية بمدينة دير الزور.



إلى ذلك واصل تنظيم “داعش” جرائمه بحق أهالي دير الزور حيث أقدم إرهابيوه على إعدام شاب في مدينة البوكمال و3 شبان في قرية السيال بريف دير الزور الشرقي وفقا لمصادر أهلية.



وأكدت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي فرار المدعو “ابو المغيرة” أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة محيميدة.

سانا