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تدمير تجمعات وأوكاراً لإرهابيي “داعش” والقضاء على أحد متزعميهم في منطقة المقابر بدير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات نوعية على تجمع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.

ووجهت وحدات من الجيش بعد رصد ومتابعة ضربات مكثفة على تجمع وتحرك لإرهابيي تنظيم “داعش” في الأجزاء المتبقية تحت سيطرتهم من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة.

وأسفرت الضربات عن تدمير عدد من التجمعات والأوكار ومقتل العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري بينهم صفوان عبد الوهاب ياسين أحد متزعميه الميدانيين.

إلى ذلك أشارت مصادر أهلية من مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي إلى نشوب اشتباكات بين الأهالي وإرهابيين من تنظيم “داعش” انتهت بسقوط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين.

وقضت وحدات من الجيش يوم الأربعاء الماضي على 8 إرهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربة نقل فى حيي العرفي والحويقة ومحيط مطار دير الزور وحويجة صكر وفي قرية البغيلية بالريف الغربي.

سانا

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