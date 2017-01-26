تدمير تجمعات وآليات لإرهابيي تنظيم داعش في دير الزور وريف السويداء

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور وريفها.



و في دير الزور أسفرت الاشتباكات عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير آليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة وعربة (بي ام بي) في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة بالريف الشرقي”.



وأحبطت وحدات من الجيش أمس بتغطية من الطيران الحربي هجوما إرهابيا لتنظيم داعش على مطار دير الزور وقضت على العشرات منهم خلال العمليات المتواصلة على تجمعاتهم ومواقع انتشارهم في محيط المدينة وريفها.



- إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش رمايات مدفعية على وكر لتنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن الرمايات أسفرت عن “إيقاع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.



وكانت وحدة من الجيش أوقعت في الـ 12 من الجاري نحو 30 إرهابيا من تنظيم داعش بين قتيل ومصاب ودمرت لهم مقر قيادة و 6 سيارات وراجمتي صواريخ ومستودع ذخيرة بداخله 70 صاروخا في رمايات على تجمعاتهم ونقاط تسللهم في قرية القصر.



وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات ارهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

وكالات