تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا

دمرت إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية التي تقع في المنطقة الصحراوية في جنوب غرب سوريا، بعد أن انسحبت القوات الخاصة الأمريكية ومسلحو "الجيش السوري الجديد" المدعوم من قبل أمريكا.

والقاعدة التي دمرت هي قاعدة "زكوف" التي بنيت في أوائل عام 2017 في الجنوب الشرقي من حمص قرب الحدود العراقية، وفقا لموقع " x-true.info".