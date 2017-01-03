تدمير آلية لتنظيم جبهة النصرة وإيقاع 7 قتلى على الأقل بين صفوفه بريف حمص

قضت وحدة من الجيش العربي السوري اليوم على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري في ريف حمص الشمالي.



ووجهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية مركزة على تجمعات ومحاور التنظيمات الإرهابية في قريتي المحطة وجوالك أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين على الأقل وتدمير سيارة مركب عليها رشاش عيار 23مم.



و من بين الإرهابيين القتلى متزعم إحدى المجموعات الإرهابية /محمد قاسم الحاج/ و/فيصل المحمد/ و/عبدالله دلول/ و/محمود وحود/ و/علاء هلال/ و/علي دياب/ و/احمد خالد المحمد/.



وقضى سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية ام شرشوح من بينهم /مصطفى غالب الأحدب/ متزعم ما يسمى “سرية الهاون” ودمر مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش.



وتنتشر في ريف حمص الشمال مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهابية الدولية الذي تم استثناؤه مع “داعش” والمجموعات التابعة لهما من قرار وقف الأعمال القتالية الساري منذ يوم الخميس الماضي.

سانا