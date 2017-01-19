تدمير آليات وعربات ثقيلة لتنظيم داعش على عدد من المحاور في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بتغطية من الطيران الحربى ضربات مكثفة على تجمعات تنظيم داعش والمناطق التى تسلل اليها ارهابيوه في محيط مدينة دير الزور وريفها.



وفى دير الزور دمرت الضربات اليات مزودة برشاشات ومدفعا ثقيلا وعربة /بى ام بى/ ودبابتين على مختلف محاور الاشتباكات التى دارت مع ارهابيى داعش وتحركاتهم فى منطقة المقابر واحياء الحويقة والرشدية والصناعة والجبيلة ومحيط كل من البانوراما والمطار وجبل الثردة وقرى البغيلية والحسينية والجنينة.



كما دمرت حامية مطار دير الزور عربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار يقودها انتحارى من تنظيم داعش الإرهابي قبل وصولها الى إحدى النقاط العسكرية فى محيط المطار.



وأحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل لتنظيم داعش التكفيرى باتجاه النقاط العسكرية فى منطقة تل بروك شمال غرب مدينة دير الزور وقضت على 5 من إرهابييه وأصابت آخرين.



ولفتت مصادر اهلية من مدينة دير الزور الى ان تنظيم داعش الإرهابي “قام بتهريب عائلات متزعميه من الجنسيات الاجنبية من أحياء المدينة باتجاه الريف القريب”.

إلى ذلك أقر تنظيم داعش بتكبده خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد ونشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء العديد من قتلاه من بينهم الإرهابي /ابراهيم علي شلاش/ و/حمود الناصر/.



وأشارت مصادر اهلية من مدينة الميادين وبلدة العشارة وقرية البوليل بالريف الشرقى الى ان عناصر المقاومة الشعبية فى المنطقة الشرقية “احرقوا عددا من مراكز تنظيم داعش وسيارات بعضها تابع لما يسمى “الحسبة” وقضوا على 9 إرهابيين”.



و في دير الزور وفي وقت لاحق أطلق إرهابيي تنظيم داعش ظهر اليوم قذائف هاون وصاروخية على حي الجورة ما تسبب “بالحاق اضرار مادية بعدد من المنازل دون وقوع اصابات بين المدنيين”.



وسقط امس العديد من القتلى والمصابين بين صفوف ارهابيى تنظيم داعش خلال غارات مكثفة لسلاح الجو فى الجيش العربى السورى على محاور تحركهم وتجمعاتهم فى دير الزور.

سانا