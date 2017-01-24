تدمير آليات ودبابات لإرهابيي “داعش” في ريفي دمشق وحمص ودير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد الطيران الحربي ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في عدد من القرى والمناطق على أطراف البادية المشتركة بين ريفي دمشق وحمص.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة بالتوازي مع غارات للطيران الحربي على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في بئر الأفاعي وتل الضبع الغربي وتل الضبع الشرقي وجبل اللصافة وقلعة حوايا والرمدان والباردة وجنوب صوانة السمرا وطريق المحسة وسد القريتين في ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي عند أطراف البادية المشتركة بينهما.



ولفت المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير عدد من الدبابات والعربات المدرعة والقواعد المضادة للدروع.



ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس رتل آليات لتنظيم “داعش” في كسارة بحر في القلمون الشرقي بريف دمشق حيث تنتشر في مناطقه مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية.



- كما نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة على مواقع ومحاور تحرك آليات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ودمر الطيران الحربي نقاطاً محصنة وبؤراً لتنظيم داعش الارهابي وقضى على العديد من أفراده خلال طلعات على مواقعهم ومحاور تحركهم في منطقة المقابر وحي العمال وقرية حطلة ومحيط الفوج 137 ومنطقة المعامل وقرى جديدة العكيدات وخشام في مدينة دير الزور وريفها.



كما دمر سلاح الجو رتل آليات للتنظيم التكفيري مؤلفا من 7 آليات على طريق تدمر / الشولا بالريف الغربي وأوقع عددا من الارهابيين قتلى ومصابين.



واستهدف تنظيم داعش بعشرات القذائف الأحياء السكنية في مدينة دير الزور ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل.



وأحكمت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة أمس سيطرتها على احدى التلال الحاكمة في منطقة المقابر بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وصادرت لهم رشاش “بي كي سي” واسلحة فردية كما قضت على مجموعات إرهابية تسللت الى الخنادق القريبة من منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور في الوقت الذي دمر سلاح الجو مقر قيادة لإرهابيي “داعش” في محيط جامع البوسيد بمدينة موحسن بالريف الشرقي وأوقع 12 قتيلا في صفوفهم.

سانا