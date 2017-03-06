تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في الأجزاء المتبقية من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.



ومازالت الاشتباكات مستمرة وسط تحقيق وحدات الجيش تقدما ملحوظا في منطقة المقابر بعد القضاء على العديد من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير عدد من الدشم عند تلة علوش بالمنطقة.



ودمرت وحدة من الجيش بضربات مركزة صباح اليوم تجمعات وآلية مزودة برشاش ثقيل لتنظيم “داعش” الإرهابي عند مفرق منطقة الثردة جنوب مدينة دير الزور.



ونفذ سلاح الجو غارات ليلية على تحركات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المكبات والمهندسين ومحيط لواء التأمين الإلكتروني وفي جبل الثردة بمحيط مدينة دير الزور.



وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير عتادهم الحربي وكمية من الذخيرة.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عربات مزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضت على عدد منهم في محيط المقابر والبغيلية وحطلة وغرب تلة الصنوف وتلة الرواد وحيي الصناعة والرشدية بدير الزور.



- كما نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مركزة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب.



ووجهت وحدات من الجيش رمايات مكثفة على تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي ما أدى إلى تدمير 3 آليات ومقتل العديد من أفرادها من بينهم عبد السلام الصطوف.



ونفذت وحدات من الجيش عمليات دقيقة على أوكار وتحركات للمجموعات الإرهابية في طيبة الأمام ولحايا ما أسفر عن تدمير سيارة وإصابة 15 إرهابيا على الأقل وذلك بالتزامن مع توجيه ضربات مركزة أسفرت عن تدمير مقر للإرهابيين في بلدة تل هواش بالريف الشمالي.



وإلى الجنوب الشرقي من مدينة إدلب بنحو 28 كم أغار سلاح الجو في الجيش العربي السوري على تجمعات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط تل مرديخ ما أدى إلى مقتل وإصابة 6 من إرهابييه.



ودمرت وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي أمس 8 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والشمالي.

سانا