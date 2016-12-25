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2016-12-25 15:26
تدمير آليات لإرهابيي “أحرار الشام” شرق بلدة تلبيسة في حمص

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مدفعية دقيقة على نقاط تحصن ومحاور تسلل إرهابيي “حركة أحرار الشام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي في تلبيسة شمال مدينة حمص بنحو 13 كم.

وقصفت وحدة من الجيش بالمدفعية تحصينات للإرهابيين في حي المشجر الجنوبي على الأطراف الشرقية لمدينة تلبيسة ما أسفر عن “تدمير راجمة وقاعدة إطلاق صواريخ ورشاش 5ر12 مم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين”.

ومن بين القتلى المتزعم الميداني صالح سليمان والإرهابيون أحمد عبد الواحد ومحمد دغيمش وعبدالله العتوق وأحمد البطيش.

وتنتشر في منطقتي الحولة وتلبيسة مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “جيش التوحيد” و”فيلق حمص” و”أهل السنة والجماعة” و”أجناد حمص” إضافة إلى “حركة أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.

سانا

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