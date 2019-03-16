تدمر تنهض من جديد وترفع الأنقاض

باشرت ورشات مديرية آثار تدمر بأعمال تنظيف المدينة الأثرية ورفع الأنقاض المتراكمة جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي على المدينة ومعالمها الثقافية والتاريخية.



و سيتم العمل لتكون المدينة جاهزة لاستقبال الوفود السياحية مع اقتراب الموسم السياحي.



وبدأت الورشات أعمالها في تنظيف ورفع الأنقاض من المسرح الأثري حيث تقام المهرجانات والحفلات الفنية.



واستعادت وحدات الجيش في مطلع آذار من عام 2017 السيطرة على مدينة تدمر، بعد أن عمد تنظيم “داعش” إلى ارتكاب مجازر بحق أهالي القرى والبلدات الآمنة.