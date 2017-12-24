تدشين مشروع الربط الكهربائي بين معملي غاز “إيبلا” و”جنوب المنطقة الوسطى”

قام وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم السبت 23/12/2017 بتدشين مشروع الربط الكهربائي بين معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وذلك بغية تأمين التكامل المؤتمت بين المنظومات الكهربائية المركبة في المعملين والشبكة العامة بهدف تشغيل المعملين من خلال منظومة واحدة وباستخدام عنفة غازية واحدة بدلاً من اثنتين في حالات التشغيل المستقر وتبعا لذلك تخفيض نفقات التشغيل لهذه المنظومات من حيث تخفيض كلفة الوقود والصيانة وخاصة في ظل المقاطعة الاقتصادية الجائرة على القطر وصعوبة تأمين خدمات الصيانة.





حيث يعمل المشروع كمركز لمناولة الطاقة الكهربائية بين المعملين والشبكة العامة في جميع الاتجاهات بشكل مؤتمت من خلال ربط المعملين بكبل كهربائي بطول حوالي / 1 / كم مع محولات وأنظمة تحكم مركبة في مركز القيادة في معمل غاز ايبلا، وقد استغرق انجاز المشروع ثلاثة عشر شهراً بدأت بتاريخ 30/10/2016 وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بتاريخ 29 /11/2017 وتم وضعه بالخدمة .





وتكمن أهمية المشروع والجدوى الاقتصادية منه أنه يؤدي إلى التقليل من نفقات التشغيل والصيانة، ويرفع موثوقية التزويد بالطاقة الكهربائية وهذا يعني استمرارية العملية الإنتاجية وتفادي توقف الإنتاج في كلا المعملين، ويكمن الوفر الذي يتحقق من وضع المشروع في الخدمة من خلال توفير الغاز اللازم لعمل العنفة (حوالي 40 ألف م3/يوم)، قيمته حوالي 3 مليون دولار سنوياً وتوفير قطع التبديل والصيانة نتيجة توقف عنفة والمقدرة بحوالي 2 مليون دولار سنوياً.





كما قام وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم يرافقه محافظ حمص طلال البرازي بزيارة تفقدية إلى موقع الحفر في حقل البريج، حيث يندرج الحفر في حقل البريج في إطار وضع مشروع استثمار الغاز لحقول شمال دمشق بالتنفيذ حيث يتضمن المشروع استثمار الغاز من ثلاثة حقول وهي (قارة – البريج – دير عطية).





وتعتبر حقول شمال دمشق من المناطق الواعدة حيث يقدر الاحتياطي الجيولوجي لكامل المنطقة بـ 20 مليار متر مكعب، ويقدر احتياطي الغاز في حقل البريج لوحده بحوالي /4/ مليار متر مكعب.





ومن المخطط استكمال استكشاف هذا الحقل وتطويره وحفر عدة آبار تطويرية، وقد تمت المباشرة بحفر بئر البريج /4/ بتاريخ 3/11/2017 حيث من المخطط حفر 2500 متر فيه، ومن المتوقع إدخال حقل البريج بالإنتاج المبكر من خلال وضع بئري ( البريج 4 الجديد وإصلاح بئر البريج 1 المحفور سابقاً ) بالإنتاج خلال الشهر الخامس من عام 2018 بإنتاجية تقدر بحوالي 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.





وسيتم نقل هذا الغاز من هذه الحقول (قارة- بريج ) عبر خط 18 انش إلى معمل غاز الجنوب عبر محطة جندر، كما سيتم إجراء مسح سايزمي 2D لمنطقة شمال دمشق لأهمية المنطقة وفتح مناطق جديدة للاستكشاف.





وفي إطار تنفيذ فعاليات خطة إعادة التأهيل لمحطة غاز الشاعر المربوطة مع معمل إيبلا لمعالجة الغاز، قام وزير النفط والثروة المعدنية بتدشين الإقلاع المبكر لوحدة التجفيف ضمن مرحلة التأهيل المتوسطة بعد الانتهاء من نقل وتركيب معدات وحدة تجفيف محطة النجيب الغازية المعاد تأهيلها بخبرات وطنية في موقع وحدة تجفيف الغاز لمحطة الشاعر، وتمّ تشغيل هذه الوحدة و وضعها بالاستثمار.





وكانت قد بدأت الأعمال في منتصف أيلول الماضي وضمن خطة عمل تستغرق ستة أشهر ليبدأ الإقلاع في منتصف آذار القادم ولكن نتيجة الضرورات الفنية والجهود الاستثنائية تم التوجيه بإنجاز العمل والإقلاع بالمحطة خلال ثلاثة أشهر فقط من بدء الأعمال.





وتكمن أهمية هذه العملية في تجفيف الغاز المنتج من آبار الشاعر الغازية وفصل السوائل وتحسين مواصفات الغاز المرسل للمعالجة في معمل غاز إيبلا خاصة قبل الدخول في فصل الشتاء، حيث أن فصل السوائل يحافظ على الخطوط من التآكل ويمنع تشكيل الهيدرات في الخطوط مع انخفاض درجات الحرارة التي تؤدي إلى انسداد خطوط نقل الغاز وتوقف العملية الإنتاجية، كما أتاحت هذه العملية أيضاً زيادة استطاعة معمل غاز إيبلا مما يسمح بزيادة كمية الغاز المنتج من آبار الشاعر وتبعا لذلك رفد شبكة الغاز بكميات إضافية تساهم في دعم حصة المستهلكين (وزارة الكهرباء – وزارة الصناعة) حيث ارتفع إنتاج معمل غاز إيبلا من 1.7 مليون متر مكعب غاز نظيف يومياً إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً يرافقها زيادة في إنتاج الغاز المنزلي والمتكاثفات، ومن المخطط استكمال باقي فعاليات خطة إعادة التأهيل المتوسطة خلال الفترة المقبلة.



