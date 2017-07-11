تدريبات مصرية فرنسية بحرية ومقتل 6 إرهابيين جنوبي مصر

انطلقت تدريبات «كليوباترا – 2017» في المياه الإقليمية المصرية بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، وإشراك لحاملتي المروحيات «ميسترال» المصرية والفرنسية، في وقت قتلت الشرطة المصرية ستة أشخاص يشتبه في أنهم متشددون ويعتنقون أفكار تنظيم داعش الإرهابي، خلال تبادل لإطلاق النار في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

وقال موقع «بوابة الأهرام»: إن التدريبات تجري في نطاق البحرين المتوسط والأحمر، بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، منها «عدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات استطلاع ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز «إف 16» المصرية»، وذلك إلى جانب حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال» المصرية والفرنسية.

ووفقا للموقع، «يشمل التدريب قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها، وتمارين المواصلات الإشارية واستقبال وإقلاع طائرات الهليكوبتر من أسطح الوحدات، والتدريب على تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بجانب أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل باستخدام الوسائط الخاصة بالمسترال». وأشار الموقع إلى أن التدريب يأتي في إطار «دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين». إلى ذلك قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة قتلت ستة أشخاص يشتبه في أنهم متشددون خلال تبادل لإطلاق النار في محافظة أسيوط بجنوب البلاد مضيفة أنهم يعتنقون أفكار تنظيم داعش. وأضافت في بيان أن الستة كانوا يختبئون في شقة سكنية بمنطقة لا تزال غير مأهولة بالسكان في مركز ديروط، وبادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة التي كانت تستعد لمداهمة المكان، لترد الشرطة بإطلاق النار وتقتلهم جميعا.

ووصف البيان القتلى الستة بأنهم مجموعة من «العناصر الإرهابية»، مضيفاً إنهم كانوا يتخذون من هذه الشقة «وكرا تنظيمياً لهم وللإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي». وذكر البيان أن الشرطة عثرت بحوزتهم على خمسة أسلحة آلية وقنبلة دفاعية وطلقات وملابس عسكرية ومطبوعات تحتوي على أفكار التنظيم الذي ينتمون إليه ووسائل إعاشة.

وكالات