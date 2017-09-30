تدريبات عسكرية إيرانية عراقية مشتركة قريبا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن إيران والعراق ستجريان خلال الايام المقبلة تدريبات مشتركة على الحدود الغربية لبلاده.

وقال جزائري “إن قادة القوات المسلحة الايرانية عقدوا اجتماعا صباح اليوم أكدوا خلاله على سلامة ووحدة الاراضي العراقية وعدم شرعية استفتاء الانفصال في شمال العراق كما اتخذت قرارات ضرورية لإرساء الامن على الحدود واستقرار القوات العراقية في المعابر الحدودية”.

ولفت جزائري إلى انه تقرر خلال الاجتماع اجراء تدريبات مشتركة خلال الأيام المقبلة بين القوات المسلحة الايرانية ووحدات من الجيش العراقي في الحدود المشتركة وفي مناطق حدودية بدءا من قصر شيرين حتى حدود برويزخان وحدود باشماق في مريوان وحدود تمرجين في بيرانشهر .

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها بشدة استفتاء انفصال شمال العراق كما رفض مجلس النواب العراقي بأغلبية مطلقة هذا الموضوع في الوقت الذي أصر فيه مسؤولو كردستان على إجرائه ضاربين عرض الحائط بالتحذيرات المحلية والاقليمية والدولية من عواقب هذا الاستفتاء على جهود مكافحة الإرهاب ووحدة وسيادة العراق والدعوات لإلغائه أو تأجيله.