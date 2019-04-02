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تخفيضات على أسعار الانترنت بالتزامن مع رفع أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية!

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إطلاق عدة عروض ترويجية خلال شهر نيسان الجاري تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الانترنت سواء لعملية الاشتراك الجديد أو رفع سرعة الانترنت.

 ويستهدف العرض الأول المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات تراسل ” اي دي اس ال” بحيث يحصل المشترك بسرعة 2 إلى 4 ميغا بايت على حسم 50 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري يضاف إليها حسم 25 بالمئة من أجور المكالمات القطرية والخليوية الصادرة عن الهاتف الثابت.


ويشمل العرض الثاني كلا من سرعات 512 كيلوبايت و1 ميغا بحيث يصبح الاشتراك الشهري عند رفع سرعة البوابة 1000 ليرة بدلا من 1900 و2000 ليرة بدلا من 3100 على التوالي من خلال منح حسم بحدود 35 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة.


وبينت الشركة في إعلانها أن مدة الاستفادة من العرض شهران متواصلان خلال الدورة الهاتفية الثالثة “أيار وحزيران” وبعد انتهاء العرض تطبق التعرفة المعتمدة على أجور الاشتراك الشهري للسرعات المشترك بها تلقائيا.


وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات قد أعلنت عن قرار بتعديل أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية، حيث قسمتها إلى أربعة شرائح تصل في حدها الأعلى إلى 75 ألف ليرة ، وهو ما أثار سخطاً واسعاً في أوساط السوريين الذين اعتبروه بمثابة “سرقة موصوفة”.