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تخفيضات على أجور المكالمات بدءا من اليوم وحتى آخر أيام العيد

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تطبيق عرضها الترويجي الجديد (تخفيض جديد برمضان والعيد) بدءا من اليوم الخميس ال15 من حزيران الجاري ولغاية آخر أيام عيد الفطر.

ولفتت الشركة إلى أن العرض يشمل تخفيضات واسعة على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت بحيث يمكن للمشتركين إجراء الاتصال بين المحافظات ومن الهاتف الثابت باتجاه الخلوي بأسعار مخفضة يوميا من الساعة ال5 مساء وحتى ال9 صباحا.

وبينت الشركة أن أجر المكالمة من الهاتف الثابت إلى الخلوي 5ر10 ليرات سورية خلال فترة العرض بدلا من 5ر13 ليرة ويكون اجر الدقيقة القطرية 1 ليرة.

وأكدت الشركة أنها على استعداد لتلقي اتصالات واستفسارات الزبائن على مدار الساعة على الرقم 199 من أي هاتف ثابت.

سانا

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