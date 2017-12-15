تخفيضات تطال أسعار 8 آلاف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية

صادق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي على لائحة لتخفيض أسعار ما يزيد عن ثمانية آلاف صنف من مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية .





وأوضح الغربي في بيان صحفي أنه سيتم تقييم الأسعار كل أسبوعين حسب حركة أسعار السوق، مؤكداً أن هذه التخفيضات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الناجمة عن تداعيات الحرب الظالمة على سورية والإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار والمقاطعة الاقتصاديين والعمل بشتى الوسائل والطرق لتفعيل حركة الأسواق من خلال تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي و الزراعي وتوسيع حركة التبادل التجاري وعملية التصدير والاستيراد والاستثمار على قاعدة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض.





من جانبه، بين معاون الوزير جمال الدين شعيب أن تخفيض الاسعار يشمل المواد والاصناف المباعة في فروع المؤسسة السورية للتجارة بحيث يأتي القرار ضمن خطة الوزارة للتدخل وخفض الاسعار بشكل تدريجي.





ولفت شعيب إلى عقد اجتماعات للوزارة مع المؤسسة ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والتخفيض المناسب ضمن تنسيق مع ادارة المؤسسة.





وتضمنت اللائحة التي أعدتها المؤسسة السورية للتجارة تخفيض /1550/ صنف من المواد الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10-40% بالمائة حسب نوعية وصنف المادة و /836/ صنف من الألبسة والبياضات بنسبة تتراوح مابين 10-50% بالمائة و/3269/ صنف من الأدوات المنزلية و/289/ صنف من المواد التحويلية و/988/ صنف من الأدوات الكهربائية بنسبة 15% بالمائة و/1204/ صنف من المنظفات بنسبة 25% بالمائة.



