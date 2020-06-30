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تخفيض عدد المقررات الدرسية في كليات طب الأسنان بالجامعات

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً بتخفيض عدد مقررات الخطة الدراسية في كليات طب الأسنان في الجامعات السورية من 72 إلى 61 مقرراً.

وبين عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان أن لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعة حماة محمد زياد سلطان، تضم عمداء كليات طب الأسنان في الجامعات أنجزت الدراسة وتم رفعها إلى المجلس.

وأكد الجبان أن الهدف من هذا التوجه هو أن تكون الساعات الدرسية بالمستوى العالمي، بما فيه دمج عدد من المقررات، مؤكداً إعادة هيكلة المقررات الدراسية في الكليات لتكون متوازنة وعلمية وتفي بالوارد العلمي الصحيح وفي الوقت نفسه تكون متوازية مع الخطط الدراسية إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى وجود خطة علمية مدروسة تراعي العبء الدراسي، ويكون عدد الساعات مدروس على مستوى جميع السنوات، ويشمل ذلك جميع الجامعات الحكومية لإعادة هيكلة المقررات بالشكل المناسب، على أن تطبق اعتباراً من العام الدراسي القادم.

 


الوطن