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تخفيض سعر السكر بداية تموز القادم

خفضت لجنة تحديد الأسعار الإسترشادية للمستوردات، السورية، سعر مادة السكر الأبيض والخام على أن يتم العمل بذلك اعتباراً من نهاية شهر تموز القادم.

وبحسب ما ذكرت “سانا”، فإن “اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، قررت تكليف لجنة من الجهات المعنية بتقديم دراسة حول كل المواد التي لها أسعار استرشادية خلال الاجتماع القادم”.

وأوضح الوزير الخليل أن “الهدف هو حماية الصناعة الوطنية وتأمين السلع والبضائع في السوق المحلية بأسعار مناسبة”، وذلك بعد استعراضه خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة، الطلبات المعروضة على اللجنة والأسعار الاسترشادية بشكل عام.

بدوره، عزا حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، تخفيض سعر السكر إلى “استقرار سعر الصرف في الفترة الماضية ما أسهم بتنشيط دور الاقتصاد الوطني، وإعادة دراسة الأسعار”.

يذكر أن لجنة تحديد الأسعار الإسترشادية للمستوردات تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومصرف سوريا المركزي، ومديرية الجمارك العامة، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة وكذلك المصدرين.

وكالات

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