الدولار يواصل التراجع الى ما دون المستويات الرسمية
دير الزور: معركة حويجة صكر على الأبواب والهدف ربط الريف بالمدينة
ما الذي حدث في البادية السورية خلال الـ/48/ ساعة الماضية ؟
قمة بوتين أردوغان تعطي صفارة البدء لعملية إدلب
مجريات المعارك في سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية من السخنة الى القريتين
بعد تخلي «الموك» عنها: «إسرائيل» تمول ميليشيات الجنوب
«قسد» تسيطر على حقول الجفرة «بتواطؤ بين أميركا والتنظيم» والجيش يستعيد زمام المبادرة في دير الزور.
السيد نصرالله: مشروع تقسيم المنطقة يبدأ من كردستان العراق
الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور
إصابة 3 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على سلمية ومحيطها
بوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا
جهات امنية اسرائيلية: سورية زادت من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات
موسكو: سنقاوم عرقلة واشنطن لاجتثاث الإرهابيين في سوريا
العراق: تحرير 26 قرية بمحافظة كركوك من إرهابيي داعش

تخصيص 670 هكتاراً لزراعة الخضار الشتوية في منطقة الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 670 هكتاراً لزراعة محاصيل الخضار الشتوية بمختلف أنواعها للموسم الزراعي الحالي.تخصيص 670 هكتاراً لزراعة الخضار الشتوية في منطقة الغاب

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن أراضي منطقة الغاب تعد مناسبة لزراعة معظم محاصيل الخضار الشتوية وخاصة السبانخ والزهر والفول والخس والبقدونس مبيناً أن زراعة الخضار انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب دورة إنتاجها القصيرة وتوافر مستلزمات الإنتاج وكثرة هطول الأمطار إضافة إلى مردودها المادي الجيد نتيجة غزارة الإنتاج وغلاء ثمنها.

وتتركز مناطق زراعة الخضار الشتوية في منطقة الغاب في مدن وبلدات محردة وكرناز والعريض والحماميات.

المصدر:سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.