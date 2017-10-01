تخصيص 670 هكتاراً لزراعة الخضار الشتوية في منطقة الغاب

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 670 هكتاراً لزراعة محاصيل الخضار الشتوية بمختلف أنواعها للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن أراضي منطقة الغاب تعد مناسبة لزراعة معظم محاصيل الخضار الشتوية وخاصة السبانخ والزهر والفول والخس والبقدونس مبيناً أن زراعة الخضار انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب دورة إنتاجها القصيرة وتوافر مستلزمات الإنتاج وكثرة هطول الأمطار إضافة إلى مردودها المادي الجيد نتيجة غزارة الإنتاج وغلاء ثمنها.

وتتركز مناطق زراعة الخضار الشتوية في منطقة الغاب في مدن وبلدات محردة وكرناز والعريض والحماميات.

المصدر:سانا