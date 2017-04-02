تخصيص 10 آلاف ليتر من مادة المازوت لأغراض الصناعة في درعا

خصصت لجنة المحروقات الفرعية في درعا خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم 10 آلاف ليتر من مادة المازوت يوميا لأغراض الصناعة من أصل 4 طلبات واردة للمحافظة يوميا تقدر بنحو 80 ألف ليتر.



وأشار مدير الصناعة بدرعا المهندس عبد الوحيد العوض اليوم إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على تزويد المنشآت الصناعية بكامل احتياجها من المازوت اللازم للعمل بما يسهم في تفعيل العمل الصناعي على الشكل المطلوب مبينا أن عدد المنشات الصناعية المستكملة وثائقها للحصول على المحروقات يبلغ 19 منشأة.



وبين أن اللجنة أودعت المخصصات الصناعية ضمن محطتي الشعب في مدينة درعا والرابطة الفلاحية على أتوستراد دمشق درعا.



يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون رقم 21 في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 14 منشأة برأسمال 972 مليون ليرة ستوفر 81 فرصة عمل في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 7 منشآت برأسمال إجمالي بلغ 185 مليون ليرة وفرت 37 فرصة عمل.

سانا