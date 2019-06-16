إمساك الخطوط الوهمية في الرقابة السورية
رفع سعر بنزين الأوكتان في سورية
سورية | الحكومة «الإسرائيلية» تصادق اليوم على «هضبة ترامب»!
الحربي يدمي «النصرة» وحلفاءها والجيش يخلي قريتين في ريف حماة تكتيكياً
تركي الفيصل يكشف عن الداعم الأول لتنظيم القاعدة في سوريا
روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

تخصيص ثلاثة مليارات كدفعة أولى لموسم الحبوب في حماه

خصص المصرف الزراعي بحماه ثلاثة مليارات ليرة دفعة أولى لصرف قيم موسم الحبوب للعام الحالي.


 مدير المصرف بسام الحلبي دعا المزارعين الذين وردت أسماؤهم في القوائم إلى المصرف الزراعي لاستلام قيم محاصيلهم إلى أن يصطحبوا معهم براءة ذمة من مديرية المالية باسم صاحب العلاقة أو بموجب وكالة قانونية مشيرا إلى أنه يتم صرف المبالغ خلال 24 ساعة من تاريخ وصول القوائم للمصرف .


وأضاف أنه تمت المباشرة بتسليم المبالغ المالية للمزارعين الموردين لمحصول القمح في المصارف الزراعية المنتشرة في المحافظة خلال الشهر الجاري وذلك حسب الجداول الواردة من مؤسسة الحبوب موضحاً أنه بالنسبة لقوائم مزارعي الشعير لم ترد للمصرف الزراعي أي قائمة حتى تاريخه .