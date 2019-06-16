تخصيص ثلاثة مليارات كدفعة أولى لموسم الحبوب في حماه

خصص المصرف الزراعي بحماه ثلاثة مليارات ليرة دفعة أولى لصرف قيم موسم الحبوب للعام الحالي.



مدير المصرف بسام الحلبي دعا المزارعين الذين وردت أسماؤهم في القوائم إلى المصرف الزراعي لاستلام قيم محاصيلهم إلى أن يصطحبوا معهم براءة ذمة من مديرية المالية باسم صاحب العلاقة أو بموجب وكالة قانونية مشيرا إلى أنه يتم صرف المبالغ خلال 24 ساعة من تاريخ وصول القوائم للمصرف .



وأضاف أنه تمت المباشرة بتسليم المبالغ المالية للمزارعين الموردين لمحصول القمح في المصارف الزراعية المنتشرة في المحافظة خلال الشهر الجاري وذلك حسب الجداول الواردة من مؤسسة الحبوب موضحاً أنه بالنسبة لقوائم مزارعي الشعير لم ترد للمصرف الزراعي أي قائمة حتى تاريخه .