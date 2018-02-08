تخصيص أراضٍ لإقامة “دور سينما” في كل منطقة إعادة إعمار

كلفت رئاسة مجلس الوزراء لجنتي التنمية البشرية والخدمات تخصيص المؤسسة العامة للسينما بقطعة أرض أو جزء من مساحة مول تجاري في كل منطقة سيتم إعادة إعمارها، أو إنشاء وحدات سكنية جديدة فيها ليقام عليها “سينما ثياتر”.





وبينت رئاسة المجلس أن “الهدف من التكليف وتخصيص المؤسسة بالأراضي هو لإنشاء أكبر عدد من دور العرض السينمائية الحديثة القادرة على استقطاب جزء كبير من الشباب السوري”.





وفي سياق آخر، كلفت رئاسة المجلس أيضاً هيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة إمكانية “التشبيك مع الجهات العامة المعنية بالتخطيط ولا سيما هيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة”.





وتهدف رئاسة المجلس من ذلك “التعاون في كل ما يتعلق بالعمل المشترك، وتقييم فكرة تحديد جهة ارتباط المكتب المركزي للإحصاء بالهيئة من حيث الإيجابيات والسلبيات”.





إضافة لوضع “خطة لتدريب وتأهيل كوادر الهيئة والعاملين في مديريات التخطيط في المحافظات وفي الجهات العامة، لتتمكن هذه المديريات من أداء دورها في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية ومراقبتها وتصويب مسارها”.



