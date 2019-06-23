تخريج الدورة 13 للشرطة في الحسكة

أقامت قيادة شرطة الحسكة اليوم حفلاً لتخريج دورة جديدة من المنتسبين إلى صفوف قوى الأمن الداخلي من أبناء محافظة الحسكة.



وقدم الخريجون خلال الحفل الذي أقيم في كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان بمدينة الحسكة عروضاً عسكرية وقتالية ورياضية أظهرت الخبرة العالية التي اكتسبوها في مختلف العلوم المسلكية والشرطية بحيث يكونون قادرين على تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم أثناء ممارسة عملهم في الوحدات الشرطية والإسهام بتوفير الأمن والأمان والحفاظ على حالة الاستقرار.



وبيّن قائد كتيبة حفظ الأمن والنظام العقيد شادي أبو عساف أهمية الدورات التي تنفذها قيادة شرطة محافظة الحسكة لرفد سلك قوى الأمن الداخلي والشرطة بدماء شابة جديدة وتدريبهم ليكونوا رديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب حتى تحقيق النصر.



وأشار أبو عساف إلى أن قيادة الشرطة خرجت منذ بدء تنفيذ الدورات 1083 شاباً من أبناء الحسكة لافتاً إلى استمرار الدورات في ظل إقبال أبناء المحافظة على الانتساب إلى صفوف قوى الأمن الداخلي.



وأبدى الخريجون الجدد استعدادهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم معتبرين وجودهم في صفوف قوى الأمن الداخلي واجباً وطنياً والتزاماً أخلاقياً للمشاركة في القضاء على الإرهاب والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار داعين الشباب من أبناء المحافظة للمبادرة إلى الانتساب وكسب شرف الدفاع عن الوطن.



يشار إلى أن هذه الدورة الثالثة عشرة التي يتم تخريجها من قبل قيادة شرطة محافظة الحسكة.