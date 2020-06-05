تخريب قبر عمر بن عبد العزيز

تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخباراً‎ ‎وفيديوهات حول ‏العبث بقبر الخليفة العادل و الراشد عمر بن عبد لعزيز رضي الله عنه‎ ‎قرب معرة ‏النعمان .‏





وللتوضيح فإنّ وزارة الأوقاف‎ ‎وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس ‏العصابات الإرهابية‎ ‎قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد‎ ‎وتبين أن قبر ‏الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث به،





بينما توجد آثار لبعض أعمال ‏التخريب في جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة ‏، والذين ظل دأبهم تدمير وتخريب المقامات والمزارات والأضرحة كماهو ثابت في ‏فكرهم ومنهجهم الضال المنحرف ، وخلال فترة وجيزة سيتم فتح المقام للزوار ‏بإذن الله سبحانه وتعالى‎



الوطن