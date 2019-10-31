تحويل عدد من كبار مستوردي الزيوت النباتية إلى القضاء

أكد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أنه ” تم ضبط عدد من كبار مستوردي الزيوت النباتية وتحويلهم إلى القضاء، بعد محاولتهم احكتار المادة وحجبها عن التداول”.

وأضاف الشبلي أن “المديرية وضعت يدها على مستودعات الزيوت، وأجبرت أصحابها على توفير المادة في الأسواق ما حال دون فقدانها”.



وأوضح الشبلي أن “هناك صكاً سعرياً للمواد المستوردة، يحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحيث يقدّم المستورد بيان جمركي إلى التموين، لتعطيه صكاً سعرياً للجملة والمفرق ويكون البيع بموجبه ملزماً”.



ولفت الشبلي إلى أن “الأسواق الرئيسية في دمشق عليها رقابة كبيرة ومشددة”، مشيراً إلى “ارتفاع معدل الضبوط عن الفترة السابقة من 40 ضبط يومياً إلى 120 ضبط يومياً في الفترة الحالية، أي بمقدار 3 أضعاف”.



وكانت ارتفعت أسعار الزيوت النباتية، (القلي) فجأة من 650 إلى 850 ليرة سورية، الأمر الذي أرجعه أحد الخبراء الاقتصاديين إلى التجار والمحتكرين.



وبلغ عدد الضبوط الكلي الذي نظمتها تموين دمشق، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، 7947 ضبطاً منهم 5693 ضبطاً عدلياً و2254 ضبط عينة، وعدد المخالفات الجسيمة بلغ 1787 مخالفة، بحسب مديرية التموين.



يذكر أن التموين، أعلنت الأسبوع الماضي عن تسعير 12 مادة أساسية مركزياً، وشملت السكر والأرز والزيوت والسمون بكل أنواعها والشاي والمتة والبن بكل أنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف، بعدما كانت تسعّر مكانياً من قبل مديريات التموين.

الاقتصادي