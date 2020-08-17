تحمل شعار المؤسسة.. السورية للتجارة تطرح دفاتر مدرسية من إنتاجها

طرحت المؤسسة السورية للتجارة في جميع صالاتها ومنافذ بيعها تشكيلة واسعة من القرطاسية والحقائب والألبسة المدرسية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية.



ونشرت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية، أن المدير العام للمؤسسة أحمد نجم أكد أنه سيتم بيع الدفاتر المدرسية بسعر التكلفة ووفق ما يلي:



-دفتر خرز /70/ ورقة عربي أجنبي بسعر 250 ل.س

-دفتر خرز /140/ ورقة عربي أجنبي بسعر 425 ل.س

-دفتر شريط /70/ ورقة غلاف كرتون عربي أجنبي بسعر 450 ل.س

-دفتر شريط /140/ ورقة غلاف كرتون عربي أجنبي بسعر 800 ل.س

-دفتر شريط /200/ ورقة غلاف كرتون عربي أجنبي بسعر 1200 ل.س

-دفتر شريط /70/ ورقة غلاف بلاستيك عربي أجنبي بسعر 700 ل.س

-دفتر شريط /140/ ورقة غلاف بلاستيك عربي أجنبي بسعر 1200 ل.س

-دفتر شريط /200/ ورقة غلاف بلاستيك عربي أجنبي بسعر 2300 ل.س



كما أوضح أن المؤسسة تنتج نحو 15 ألف دفتر مدرسي يومياً، مؤكداً أن أسعار الدفاتر لن تختلف عن العام الماضي، بل من المحتمل أن تنخفض، كما وعد بتوفير البدلات المدرسية ضمن الصالات قبل مطلع أيلول المقبل.



وأكد نجم أن أسعار اللوازم المدرسية في صالات المؤسسة ستكون مناسبة ومدروسة، وستقل بحوالي 25% عن أسعار الأسواق، كما سيطرح القسط الخاص باللوازم المدرسية قريباً وسيكون بحدود 100 ألف ليرة سورية من دون فوائد أو كفلاء.



وسبق أن أعلنت المؤسسة السورية للتجارة العام الماضي عن عروض بيع بالتقسيط لكل العاملين بالدولة بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد.





