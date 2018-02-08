تحكم بأجهزتك الالكترونية عن طريق جلدك

تسمح لك تقنية «الواقع الافتراضي – Virtual Reality» بالغوص في أعماق المحيط أو السباحة عبر المجرات في الفضاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع هذه العوالم الافتراضية، فيمكن القول أن التكنولوجيا محدودة بشكلٍ مُحبِطٍ في هذا الصدد.

تسمح لك تقنية «الواقع الافتراضي – Virtual Reality» بالغوص في أعماق المحيط أو السباحة عبر المجرات في الفضاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع هذه العوالم الافتراضية، فيمكن القول أن التكنولوجيا محدودة بشكلٍ مُحبِطٍ في هذا الصدد.

يمكن لهذه البشرة الإلكترونية القابلة للارتداء تغيير ذلك. فقد كتب الباحثون قبل أيام في الدورية العلمية «ساينس أدفانسس – Science Advances» وصفًا لــ«البشرة الإلكترونية» المرنة التي يمكنها تتبع الحركات الصغيرة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأشياء الافتراضية باستخدام أيديهم وأصابعهم.

يمكن لهذه البشرة الإلكترونية القابلة للارتداء تغيير ذلك. فقد كتب الباحثون قبل أيام في الدورية العلمية «ساينس أدفانسس – Science Advances» وصفًا لــ«البشرة الإلكترونية» المرنة التي يمكنها تتبع الحركات الصغيرة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأشياء الافتراضية باستخدام أيديهم وأصابعهم.