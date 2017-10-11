تحطم قاذفة روسية “سو-24” في قاعدة حميميم بسوريا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة روسية من طراز “سو-24” تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في سوريا، ما أسفر عن ارتقاء طاقمها.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع، اليوم (الثلاثاء) إن الطائرة “سو 24” انزلقت عن المدرج في قاعدة حميميم وتحطمت، أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز من الطائرة.