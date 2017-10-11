رئاسة الجمهورية العربية السورية توجه رسالة إلى نسور قاسيون بعد المباراة
عملية عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي لتحرير الميادين من “داعش”
استشهاد مصور التلفزيون السوري محمد ميلاد بلغم من مخلفات داعش في ريف حمص
وزير التجارة الداخلية مهدداً التجار: لا أحد يفكر بلي ذراع الدولة
إطلاق خط بحري منتظم سوري روسي
الحكيم: سنحرص على صنع الفرحة لملايين السوريين .
المعلم يترأس وفداً سورياً لبحث إعادة الإعمار مع روسيا
تركيا تبدأ تحركها في إدلب «ضمن اتفاق أستانا»، و«داعش» يدخل حدود «تخفيف التصعيد»
الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»
لافروف وتيلرسون يبحثان مستجدات الملف السوري
“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً
خطوات أنقرة الأولى في إدلب حول عفرين, واتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟
الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»
نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات

تحطم قاذفة روسية “سو-24” في قاعدة حميميم بسوريا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة روسية من طراز “سو-24” تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في سوريا، ما أسفر عن ارتقاء طاقمها.تحطم قاذفة روسية “سو-24” في قاعدة حميميم بسوريا ومقتل طاقمها

وقال مصدر في المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع، اليوم (الثلاثاء) إن الطائرة “سو 24” انزلقت عن المدرج في قاعدة حميميم وتحطمت، أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز من الطائرة.

وأضاف المصدر أن “سبب وقوع الحادث قد يكمن، بحسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني في الطائرة، وأشار إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي دمار على الأرض.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الطائرات الحربية الروسية تقوم في الأيام الأخيرة، بحسب وزارة الدفاع، بتوجيه ما يصل إلى 150 ضربة يومياً إلى مواقع مسلحين في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور السورية.

وطائرة “سو 24” هي قاذفة مخصصة لتوجيه ضربات باستخدام صواريخ وقنابل، وتعتبر من الطائرات الحربية الأكثر شيوعاً ضمن القوات الجوية الفضائية الروسية. ويتكون طاقم الطائرة من شخصين.

المصدر: وكالات روسية

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.