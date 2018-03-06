تحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في مطار حميميم

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني “تحطمت بعد ظهر اليوم طائرة نقل روسية من طراز إنطونوف 26 أثناء اقترابها من مطار حميميم ما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها من بينهم 6 من أفراد الطاقم”.