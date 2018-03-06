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تحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في مطار حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في مطار حميميم بريف اللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني “تحطمت بعد ظهر اليوم طائرة نقل روسية من طراز إنطونوف 26 أثناء اقترابها من مطار حميميم ما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها من بينهم 6 من أفراد الطاقم”.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون سبب تحطم الطائرة عطلا فنيا.

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