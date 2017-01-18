تحطم طائرة نفاثة في قاعدة عسكرية في ولاية ميسيسبي الأمريكية

أعلن مسؤولون في القاعدة العسكرية بولاية ميسيسبي الواقعة جنوب الولايات المتحدة اليوم عن تحطم طائرة عسكرية نفاثة خلال مهمة تدريبية .



ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم “إن طائرة نفاثة من طراز تي 45 سي تحطمت في قاعدة عسكرية شرق ميسيسبي” مشيرة إلى أن طيارا مدربا وطالب طيران كانا على متنها تمكنا من القفز من الطائرة قبل ارتطامها بالأرض وتم نقلهما إلى مركز طبي لتقييم وضعهما.



ووفق المسؤولين فإن هذا النوع من الطائرات النفاثة يستخدم عادة في برنامج تدريب طياري سلاح البحرية الأمريكية وبرنامج نقل مشاة البحرية .



وكان أربعة أشخاص قتلوا في أيار الماضي إثر تحطم طائرة خفيفة بالولاية ذاتها.

وكالات