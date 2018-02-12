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تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا في مقاطعة موسكو

تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا لم يعرف مصيرهم بعد.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية قوله: إن “الطائرة من طراز (أن 148) تابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو”.

وذكر مسؤول في وزارة الطوارئ أنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة فيما أفاد شهود عيان في مقاطعة موسكو لوكالة انترفاكس بأنهم شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.

وكان مصدر في أجهزة الطوارئ أعلن في وقت سابق أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في ضواحي موسكو حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك لافتا إلى أن 71 راكبا بينهم 6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

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