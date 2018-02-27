تحضيرات لـ«مرحلة ثانية» من العمليات في عفرين..وروسيا تعيد إحياء «الهدن المؤقتة» في الغوطة

فالقرار الذي استثني منه موعد إقرار الهدنة، بات يتطلّب جهوداً من الدول المعنية بضمان الأطراف المتحاربة على الأرض، لاجتراح آلية وموعد تلك التهدئة المفترضة التي باتت حبيسة مفاوضات جديدة قد لا تنطلق، وستكون أعقد من المشاورات التي سبقت تبني القرار، في حال تحققت. الجانب الروسي المتهم من «الشركاء» الغربيين بالتصعيد ضد المناطق المدنية في الغوطة، استبق مصير الهدنة الشاملة وفق القرار الأممي، وأعلن عن إقرار «هدنة إنسانية» في الغوطة الشرقية، وذلك لإتاحة المجال أمام المدنيين الراغبين بالخروج. الهدنة الروسية المعلنة يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ اليوم، على أن تتوقف خلالها العمليات العسكرية لخمس ساعات بين الساعتين التاسعة صباحاً والثانية عصراً، وفق ما أفاد به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولم يحدد الوزير في حديثه أمس، المعابر التي ستخصص لخروج المدنيين من داخل الغوطة، لكنه أشار إلى أن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق. الطرح الروسي للهدن «الإنسانية» المؤقتة ليس جديداً، فهو حصل في مدينة حلب قبل تحرير أحيائها الشرقية. حينها، أعلن عن عدة معابر إنسانية، حيث انتشرت قوات روسية لتأمين ومساعدة المدنيين والمسلحين الخارجين. وبرغم أنها لم تشهد تدفقاً كبيراً للمدنيين عبرها، فقد كانت ورقة مهمة لعبتها موسكو في وجه الفصائل المسلحة بحكمها «مسؤولة عن منع خروج المدنيين»، لا سيما وأن العديد من المدنيين الذين حاولوا الخروج تعرضوا لقذائف أو إطلاق نار حينها من قبل مسلحي تلك الفصائل. وقد تشكّل هذه المبادرة مرحلة أخيرة تعطي الفرصة لحلول تسوية سلمية مع الفصائل من غير «جبهة النصرة»، قبل تصعيد أكبر على مختلف جبهات الغوطة. التركيز على استثناء «النصرة» وشركائها من أية هدنة، حضر في كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الذي أكد أن وقف إطلاق النار وفق القرار الأممي سوف يبدأ عندما تتفق جميع الأطراف على كيفية تنفيذه وشروطه، مضيفاً أن هذه الهدنة «لا تشمل في أي حال عمليات الحكومة السورية التي تدعمها روسيا ضد المجموعات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة وكل المتعاونين معهما». وفي المقابل، كان الموقف الأولي للفصائل المسلحة في الغوطة من «جيش الإسلام»، الذي استنسخ موقفاً لأعضاء في الوفد البريطاني لدى الأمم المتحدة، يقول إن الهدنة الروسية «لا تعتبر التزاماً بقرار مجلس الأمن». وبرغم انخفاض وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مواقع داخل الغوطة، سقطت عشرات القذائف على أحياء مدينة دمشق ومحيطها، وتوزعت بين ساحة التحرير وشارعي بيروت وحلب وحي المزرعة ومحيط المشفى الفرنسي، إلى جانب قذائف سقطت على حي الدويلعة. كذلك سقطت عدة قذائف في ضاحية الأسد قرب حرستا.