تحسين البنية التحتية للاتصالات والربط الدولي للكوابل البحرية بطرطوس

وضعت وزارة الاتصالات والتقانة أمس مبنى فرع طرطوس للهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وبناء صالة الاتصالات الضوئية البحرية والمقسم الالكتروني في اتصالات طرطوس بالخدمة.



وأشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن هذه المشاريع الخدمية تسهم في تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات في سورية وتحسين الربط الدولي للكوابل البحرية لافتا إلى أن مبنى الهيئة العامة سيضم كل الكوادر الفنية والإدارية المعنية بالاتصالات اللاسلكية.



وبين المهندس أحمد صالح مدير فرع الهيئة العامة أن مبنى فرع الهيئة يضم كل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ومكاتب إدارية ويقدم خدمات لكل الاتصالات اللاسلكية الموحدة من جهة التركيب والصيانة بالإضافة إلى شبكة الخدمات اللاسلكية العامة “الراديو تكسي” ومشروع الاتصال اللاسلكي التقليدي.



المهندس بديع ونوس مدير اتصالات طرطوس أوضح أن المقسم الألكتروني يعمل بسعة 3500 رقم هاتفي وفق التقنيات الحديثة بهدف تقليل المسافة بين مركز الاتصالات والمشترك وتحسين جودة الانترنت والاتصالات ويخدم أحياء 8 آذار والسكن الشبابي والمشفى العسكري وضاحية الباسل إضافة إلى حي الإنشاءات.