تحسن مستمر لسعر الليرة السورية مقابل الدولار

استمر التحسن في مستوى الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية مقارنة بمستويات الأسبوع السابق، ليبلغ سعر صرف الليرة السورية وسطياً حوالي 443 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ “مركز دمشق للأبحاث” إن “الأمر يعود بشكل رئيسي إلى الأمور السياسية الإيجابية بعد عودة منطقة الجنوب السوري بإعلان تحرير محافظة درعا كاملة”.

وبحسب التقرير “إضافة إلى زخم حركة النشاط الاقتصادي المواكبة لافتتاح معرض دمشق الدولي الـ 60 في شهر أيلول القادم، و استمرار تدفق الحوالات من الخارج، و الانفراج الملحوظ على صعيد إنتاج الكهرباء المرتبط بتحسن إنتاج الغاز والنفط السوري”.

أما في السوق الرسمية، استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سوريا المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وكذلك تثبيت سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.

وإضافة إلى استمرار المصرف المركزي بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.



تلفزيون الخبر