تحسن في حركة أسواق دمشق بنسبة 50%..وسط استقرار بأسعار الخضار والفروج

شهدت أسواق دمشق وريفها تحسناً نوعاً ما من حيث الإقبال على الشراء، حيث بلغت نسبة الإقبال 50% وفق العديد من البائعين مقارنة مع الشهر الماضي الذي شهد جمودا كبيراً في حركة المبيعات.





وبعد المتابعة لوحظ على أسواق دمشق استقرار أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه على الرغم من كون معظم الخضار بلاستيكية في الأسواق، حيث بلغ سعر البندورة البلاستيكية في أسواق دمشق 325 ليرة للكيلو وبلغ سعر البطاطا المالحة 160 ليرة للكيلو، والباذنجان بـ300 ليرة والخيار البلاستيكي بـ290 ليرة، والبصل بـ150 ليرة في حين بلغ سعر كيلو الزرهة 75 ليرة والملفوف بـ65 ليرة واللفت بـ55 ليرة.





أما اللحوم فقط بلغ سعر كيلو هبرة الخروف المقشورة 5800 ليرة والهبر دون قشر ما بين 3500 إلى 4000 ليرة، في حين بلغ سعر لحم العجل الهبرة ما بين 4000 إلى 4200 ليرة، وبلغ سعر لحم البقر الهبرة 3 آلاف ليرة.





وكان للبيض الحصة الأكبر في الانخفاض حيث تراوح سعر صحن البيض ما بين 850 ليرة إلى 950 ليرة حسب وزن الصحن، في حين بلغ سعر الفروج المذبوح والمنظف 950 ليرة للكيلو وبلغ سعر الشرحات 1550 ليرة، والكستا بـ110 ليرة والدبوس بـ1000 ليرة والوردة بـ1050 ليرة.



