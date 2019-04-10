تحسن الليرة يعود لانحسار عمليات المضاربة وامتصاص السوق لصدمة الطلب على الدولار

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تحسناً ملحوظاً خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية مقارنة بمستوياته المسجلة في الأسبوع السابق، ليصل مستوى سعر صرف الليرة السورية بالمتوسط عند 540 ليرة سورية للشراء وعند 543 ليرة سورية للمبيع مقابل الدولار الأمريكي الواحد؛ في حين انخفض سعر الصرف إلى أقل من 535 في شمال البلاد.



وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، يعود ذلك بصورة رئيسة إلى الإجراءات النقدية السليمة لمصرف سورية المركزي والتي هدفت لتعزيز سيولة المركزي من القطع الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى انحسار عمليات المضاربة على الليرة السورية إلى حدودها الدنيا، وإلى امتصاص السوق لصدمة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية لتأمين مستوردات القطاعين العام والخاص (لا سيما المشتقات النفطية والقمح)، كما كان لاستقرار مستوى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية أثر إيجابي من تخفيف حدة التقلبات في السوق المحلية.



أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.



أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تحسن مستوى سعر صرف الليرة السورية لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 610 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 618 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 1.29%، كما تحسنت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 0.12%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 490.13 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 490.74 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.